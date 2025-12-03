Borne d’arcade – Salbris

Loir-et-Cher

Borne d’arcade 33 Boulevard de la République Salbris Loir-et-Cher

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2025-12-03

Venez (re)découvrir les 1ers jeux vidéo avec une borne d’arcade prêtée par la médiathèque départementale 41. Dédiée aux jeux vidéo d’arcade cette borne vous permettra de redécouvrir le plaisir des joysticks et des boutons mécaniques en proposant au public de s’affronter sur Street Fighter 2, Packman, et bien d’autres! .

33 Boulevard de la République

Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 96 81 77 bibliotheque@salbris.fr

English :

Come and (re)discover the 1st video games with an arcade terminal loaned by the médiathèque départementale 41. Dedicated to arcade video games, this terminal will let you rediscover the pleasure of joysticks and mechanical buttons.

German :

Entdecken Sie die ersten Videospiele (wieder) mit einer Arcade-Station, die von der Mediathek des Departements 41 ausgeliehen wurde. Sie können hier die Freude an Joysticks und mechanischen Knöpfen wiederentdecken.

Italiano :

Venite a (ri)scoprire i primi videogiochi con una macchina arcade presa in prestito dalla Mediateca del Dipartimento 41. Dedicata ai videogiochi arcade, questa macchina vi farà riscoprire il piacere dei joystick e dei pulsanti meccanici.

Espanol :

Venga a (re)descubrir los primeros videojuegos con una máquina arcade prestada por la mediateca de los 41 departamentos. Dedicada a los videojuegos arcade, esta máquina te permitirá redescubrir el placer de los joysticks y los botones mecánicos.

