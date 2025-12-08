Borne, la femme HEC Paris Jouy-en-Josas Lundi 8 décembre, 19h00 sur inscription

Borne, la femme à HEC Paris

Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Égalité des Chances, HEC for Women reçoit Élisabeth Borne ce lundi 8 décembre à 19h sur le campus d’HEC Paris.

Elle viendra partager son expérience et son regard sur l’égalité des chances, à travers son parcours de deuxième femme Première ministre et d’ancienne ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et actuellement Député du Calvados.

HEC Paris – 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas (salle T206)

Ouvert à tous sur inscription obligatoire jusqu’au 06/12 à 18h :

[https://forms.office.com/r/uGyfjxMkR4](https://forms.office.com/r/uGyfjxMkR4)

Les informations pratiques seront envoyées par mail après inscription.

