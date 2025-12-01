Borne « photo souvenir » Sélestat
Borne « photo souvenir » Sélestat dimanche 21 décembre 2025.
Borne « photo souvenir »
Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Avec les accessoires mis à disposition les visiteurs pourront se déguiser et repartir avec une photo souvenir de la journée
Avec les accessoires mis à disposition les visiteurs pourront se déguiser et repartir avec une photo souvenir de la journée. Proposé par Photoloca. 0 .
Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
English :
With the accessories provided, visitors can dress up and leave with a souvenir photo of the day
German :
Mit den zur Verfügung gestellten Accessoires können sich die Besucher verkleiden und mit einem Erinnerungsfoto des Tages nach Hause gehen
Italiano :
I visitatori possono utilizzare gli accessori forniti per travestirsi e lasciare una foto ricordo della giornata
Espanol :
Los visitantes pueden utilizar los accesorios proporcionados para disfrazarse y marcharse con una foto de recuerdo del día
L’événement Borne « photo souvenir » Sélestat a été mis à jour le 2025-09-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme