Borne « photo souvenir »

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Avec les accessoires mis à disposition les visiteurs pourront se déguiser et repartir avec une photo souvenir de la journée. Proposé par Photoloca.

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

English :

With the accessories provided, visitors can dress up and leave with a souvenir photo of the day

German :

Mit den zur Verfügung gestellten Accessoires können sich die Besucher verkleiden und mit einem Erinnerungsfoto des Tages nach Hause gehen

Italiano :

I visitatori possono utilizzare gli accessori forniti per travestirsi e lasciare una foto ricordo della giornata

Espanol :

Los visitantes pueden utilizar los accesorios proporcionados para disfrazarse y marcharse con una foto de recuerdo del día

