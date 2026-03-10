BORNE TO BE D̶E̶A̶D̶ ALIVE

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 9 – 9 – 12 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-22

Festival Borne to be d̶e̶a̶d̶ Alive ! pour un weekend à faire bouger les corps.

Animations, spectacles, jeux et stands tout public. Concerts et DJs ensuite. Buvette et restauration sur place.

PASS 1jour 9€ PASS 2jours 15€

en prévente sur helloasso.com

Festival Borne to be d̶e̶a̶d̶ Alive ! pour un weekend à faire bouger les corps.

Animations, spectacles, jeux et stands tout public. Concerts et DJs ensuite. Buvette et restauration sur place.

Vendredi, à partir de 19h

•RLIPOPETTE (electro-swing/balkan festif)

•FER/VENT (post-punk/krautrock)

https://ferventband.bandcamp.com/album/thistle-fields

•STOMPIN’ TRAVELER (blues trash)

https://stompintraveler.bandcamp.com/album/dirty-tales

Samedi, à partir de 14h et toute la journée animations, stands et jeux

Sportif -> tournoi de spikeball, slackline, palet

Jeux -> lancer de savates et autres funs idioties DIY

Le soir, concerts

•LES AMIS NOS MORTS (dark/hip-hop/performance)

https://lesamisnosmorts.bandcamp.com/

•TEQUILA SAVATE & DR. JÈSÜS (garage punk)

https://tequilasavate.bandcamp.com/album/whos-the-devil

•LOS [K]SOS (ska, punk & démagogie)

PASS 1jour 9€ PASS 2jours 15€

en prévente sur helloasso.com

Pas de distributeur au village. CB sur place

Parking pour dormir sur place. Soutien RDR et VSS sur site. .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie bornetobealive48@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival Borne to be d?e?a?d? Alive! for a weekend of body-building.

Activities, shows, games and stalls for all ages. Concerts and DJs afterwards. Refreshment bar and on-site catering.

PASS 1day 9? PASS 2days 15?

in advance on helloasso.com

L’événement BORNE TO BE D̶E̶A̶D̶ ALIVE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-03-10 par 48-OT Mont Lozere