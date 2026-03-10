BORNE TO BE D̶E̶A̶D̶ ALIVE Pied-de-Borne
BORNE TO BE D̶E̶A̶D̶ ALIVE Pied-de-Borne vendredi 22 mai 2026.
BORNE TO BE D̶E̶A̶D̶ ALIVE
Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 9 – 9 – 12 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-22
Festival Borne to be d̶e̶a̶d̶ Alive ! pour un weekend à faire bouger les corps.
Animations, spectacles, jeux et stands tout public. Concerts et DJs ensuite. Buvette et restauration sur place.
PASS 1jour 9€ PASS 2jours 15€
en prévente sur helloasso.com
Festival Borne to be d̶e̶a̶d̶ Alive ! pour un weekend à faire bouger les corps.
Animations, spectacles, jeux et stands tout public. Concerts et DJs ensuite. Buvette et restauration sur place.
Vendredi, à partir de 19h
•RLIPOPETTE (electro-swing/balkan festif)
•FER/VENT (post-punk/krautrock)
https://ferventband.bandcamp.com/album/thistle-fields
•STOMPIN’ TRAVELER (blues trash)
https://stompintraveler.bandcamp.com/album/dirty-tales
Samedi, à partir de 14h et toute la journée animations, stands et jeux
Sportif -> tournoi de spikeball, slackline, palet
Jeux -> lancer de savates et autres funs idioties DIY
Le soir, concerts
•LES AMIS NOS MORTS (dark/hip-hop/performance)
https://lesamisnosmorts.bandcamp.com/
•TEQUILA SAVATE & DR. JÈSÜS (garage punk)
https://tequilasavate.bandcamp.com/album/whos-the-devil
•LOS [K]SOS (ska, punk & démagogie)
PASS 1jour 9€ PASS 2jours 15€
en prévente sur helloasso.com
Pas de distributeur au village. CB sur place
Parking pour dormir sur place. Soutien RDR et VSS sur site. .
Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie bornetobealive48@gmail.com
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English :
Festival Borne to be d?e?a?d? Alive! for a weekend of body-building.
Activities, shows, games and stalls for all ages. Concerts and DJs afterwards. Refreshment bar and on-site catering.
PASS 1day 9? PASS 2days 15?
in advance on helloasso.com
L’événement BORNE TO BE D̶E̶A̶D̶ ALIVE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-03-10 par 48-OT Mont Lozere