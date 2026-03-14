Bornes d’arcades en accès libre

2 rue Pierre Motte Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Un voyage dans le temps, ça vous dit ?

Venez explorer l’univers du rétrogaming et de ses jeux vidéos vintage. Pour replonger dans l’ambiance des origines du jeu vidéo, venez profiter des bornes d’arcade d’Atom City et de jeux gamecube à la Médiathèque !

Vous pourrez vous affronter sur Super Street Fighter 2X, jouer au fameux Metroid Prime ou encore découvrir le monde de Crossed Swords 2.

À partir de 6 ans.

En accès libre de 14h à 18h.

Un voyage dans le temps, ça vous dit ?

Venez explorer l’univers du rétrogaming et de ses jeux vidéos vintage. Pour replonger dans l’ambiance des origines du jeu vidéo, venez profiter des bornes d’arcade d’Atom City et de jeux gamecube à la Médiathèque !

Vous pourrez vous affronter sur Super Street Fighter 2X, jouer au fameux Metroid Prime ou encore découvrir le monde de Crossed Swords 2.

À partir de 6 ans.

En accès libre de 14h à 18h. .

2 rue Pierre Motte Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00

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English :

How about a trip back in time?

Come and explore the world of retrogaming and vintage video games. Take a trip back to the origins of video games with Atom City arcade terminals and gamecube games at the Médiathèque!

You’ll be able to battle it out on Super Street Fighter 2X, play the famous Metroid Prime or discover the world of Crossed Swords 2.

Ages 6 and up.

Free access from 2pm to 6pm.

L’événement Bornes d’arcades en accès libre Roubaix a été mis à jour le 2026-03-14 par Hauts-de-France Tourisme