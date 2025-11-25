Borodine / Chostakovitch Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

Borodine / Chostakovitch

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Borodine célèbre l’amour conjugal dans une partition emplie de lumière et de lyrisme, tandis que Chostakovitch dédie son quatuor le plus célèbre aux victimes de la guerre et du fascisme tout en faisant un bilan de sa propre vie.

+33 4 78 95 95 95

English :

Borodin celebrates marital love in a score filled with light and lyricism, while Shostakovich dedicates his most famous quartet « to the victims of war and fascism » while taking stock of his own life.

German :

Borodin feiert die eheliche Liebe in einer Partitur voller Licht und Lyrik, während Schostakowitsch sein berühmtestes Quartett « den Opfern des Krieges und des Faschismus » widmet, während er gleichzeitig auf sein eigenes Leben zurückblickt.

Italiano :

Borodin celebra l’amore coniugale in una partitura piena di luce e lirismo, mentre Shostakovich dedica il suo quartetto più famoso « alle vittime della guerra e del fascismo » e fa un bilancio della propria vita.

Espanol :

Borodin celebra el amor conyugal en una partitura llena de luz y lirismo, mientras que Shostakovich dedica su cuarteto más famoso « a las víctimas de la guerra y el fascismo » al tiempo que hace balance de su propia vida.

