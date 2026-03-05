Borodine et Schubert: L’Art du Quatuor La Visitation Limoges
Borodine et Schubert: L’Art du Quatuor La Visitation Limoges vendredi 20 mars 2026.
Borodine et Schubert: L’Art du Quatuor
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Le Quatuor de Limoges présente un programme réunissant deux chefs-d’œuvre du quatuor à cordes le Premier Quatuor de Borodine, à l’écriture romantique et aux sonorités chaleureuses, et le célèbre La Jeune Fille et la Mort de Schubert, œuvre emblématique du répertoire. Réputé pour la finesse et la sensibilité de ses interprétations, le Quatuor de Limoges vous convie à une soirée envoûtante pour savourer deux œuvres importantes de la musique de chambre. .
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 38 66 86 quatuordelimoges@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Borodine et Schubert: L’Art du Quatuor
L’événement Borodine et Schubert: L’Art du Quatuor Limoges a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Limoges Métropole