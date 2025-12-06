Boscher Détection Réseaux Recrute en plomberie ! Agence RENNES OUEST Rennes Mercredi 10 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Venez rencontrer l’entreprise BDR pour une réunion d’information collective suivie d’entretiens qui aura lieu le 10 décembre à 9h00 à l’agence France Travail Rennes Ouest, située Parc Monnier – 167 route de Lorient à Rennes.

Au programme : – Présentation de l’entreprise – Présentation du poste à pourvoir (Plombier.ère) – Informations sur la Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POEI) et l’Immersion Professionnelle – Entretiens individuels pour les personnes intéressées Pensez à venir avec votr

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine