Bosquet des Livres Beaulieu-lès-Loches
Bosquet des Livres Beaulieu-lès-Loches samedi 11 octobre 2025.
Bosquet des Livres
1 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Salon littéraire pour jeunes lecteurs qui rassemble une douzaine d’auteurs, une maison d’édition et ses écrivains. Exposition mangas durant toute la journée. L’après-midi escape-game « Sauve qui peut à la bibliothèque » un jeu enquête pour participants de 7 ans à 77 ans et plus ; résolvez l’énigme grâce à des indices disséminés dans la bibliothèque ! .
1 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 66 92 78 86 bibliotheque@beaulieulesloches.eu
English :
Literary fair for young readers with a dozen authors, a publishing house and its writers. Manga exhibition all day. Afternoon escape-game « Sauve qui peut à la bibliothèque »: solve the riddle using clues scattered around the library!
German :
Literaturmesse für junge Leser mit einem Dutzend Autoren, einem Verlag und seinen Schriftstellern. Manga-Ausstellung den ganzen Tag über. Nachmittags Escape-Game « Rette sich, wer kann, in der Bibliothek »; lösen Sie das Rätsel mithilfe von Hinweisen, die in der Bibliothek verteilt sind!
Italiano :
Fiera letteraria per giovani lettori con una dozzina di autori, una casa editrice e i suoi scrittori. Esposizione di manga per tutto il giorno. Pomeriggio gioco di fuga « Sauve qui peut à la bibliothèque »: risolvi l’indovinello utilizzando gli indizi sparsi per la biblioteca!
Espanol :
Feria literaria para jóvenes lectores con una docena de autores, una editorial y sus guionistas. Exposición de manga durante todo el día. Por la tarde, juego de escape « Sauve qui peut à la bibliothèque »: ¡resuelve el enigma utilizando pistas repartidas por la biblioteca!
