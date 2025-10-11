Bosquet des Livres Beaulieu-lès-Loches

Bosquet des Livres Beaulieu-lès-Loches samedi 11 octobre 2025.

Bosquet des Livres

1 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Salon littéraire pour jeunes lecteurs avec une douzaine d’auteurs, une maison d’édition et ses écrivains. Exposition mangas toute la journée. L’après-midi escape-game « Sauve qui peut à la bibliothèque » ; résolvez l’énigme grâce à des indices disséminés dans la bibliothèque !

Salon littéraire pour jeunes lecteurs qui rassemble une douzaine d’auteurs, une maison d’édition et ses écrivains. Exposition mangas durant toute la journée. L’après-midi escape-game « Sauve qui peut à la bibliothèque » un jeu enquête pour participants de 7 ans à 77 ans et plus ; résolvez l’énigme grâce à des indices disséminés dans la bibliothèque ! .

1 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 66 92 78 86 bibliotheque@beaulieulesloches.eu

English :

Literary fair for young readers with a dozen authors, a publishing house and its writers. Manga exhibition all day. Afternoon escape-game « Sauve qui peut à la bibliothèque »: solve the riddle using clues scattered around the library!

German :

Literaturmesse für junge Leser mit einem Dutzend Autoren, einem Verlag und seinen Schriftstellern. Manga-Ausstellung den ganzen Tag über. Nachmittags Escape-Game « Rette sich, wer kann, in der Bibliothek »; lösen Sie das Rätsel mithilfe von Hinweisen, die in der Bibliothek verteilt sind!

Italiano :

Fiera letteraria per giovani lettori con una dozzina di autori, una casa editrice e i suoi scrittori. Esposizione di manga per tutto il giorno. Pomeriggio gioco di fuga « Sauve qui peut à la bibliothèque »: risolvi l’indovinello utilizzando gli indizi sparsi per la biblioteca!

Espanol :

Feria literaria para jóvenes lectores con una docena de autores, una editorial y sus guionistas. Exposición de manga durante todo el día. Por la tarde, juego de escape « Sauve qui peut à la bibliothèque »: ¡resuelve el enigma utilizando pistas repartidas por la biblioteca!

L’événement Bosquet des Livres Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2025-09-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire