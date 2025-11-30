Bossa Jazz For Ever Le Son de la Terre PARIS 05
Bossa Jazz For Ever Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 30 novembre 2025.
Invitation au voyage : Manu, de sa voix chaude et sensuelle, voguera sur ce concert haut en couleurs mélangeant les rythmes du Brésil au Jazz en célébrant Tom Jobim notamment avec le saxophoniste brésilien Raul Mascarenhas (qui a joué avec le maître), Milton Nascimento, Johnny Alf, …
Une croisière avec une équipe franco-brésilienne formidable.
Raul Mascarenhas sax flûte
William Leconte piano
Acelino de Paula bass
Julie Saury batterie
« Manu Le Prince est un trésor de la musique brésilienne conçu en France »
Michel Contat – TELERAMA
Le dimanche 30 novembre 2025
de 18h00 à 20h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-30T19:00:00+01:00
fin : 2025-11-30T21:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-30T18:00:00+02:00_2025-11-30T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05