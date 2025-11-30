Bossa Jazz For Ever Le Son de la Terre PARIS 05

Bossa Jazz For Ever Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 30 novembre 2025.

Invitation au voyage : Manu, de sa voix chaude et sensuelle, voguera sur ce concert haut en couleurs mélangeant les rythmes du Brésil au Jazz en célébrant Tom Jobim notamment avec le saxophoniste brésilien Raul Mascarenhas (qui a joué avec le maître), Milton Nascimento, Johnny Alf, …

Une croisière avec une équipe franco-brésilienne formidable.

Raul Mascarenhas sax flûte

William Leconte piano

Acelino de Paula bass

Julie Saury batterie

« Manu Le Prince est un trésor de la musique brésilienne conçu en France »

Michel Contat – TELERAMA

Le dimanche 30 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05