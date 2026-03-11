Bot Fest Nantes – Ateliers Robotiques pour 8-12 ans Polytech Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 10:00 – 16:30

Gratuit : oui Entrée libre la journée Atelier 8-12 ans : participation gratuite mais sur inscription sur ce lien : https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-devoxx4kids-1978488625739?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true 8-12 ans Devoox4Kids et 12ans à pour les autres ateliers

DEVOXX4Kids Ateliers Robotiques pour 8-12 ans : Découverte de la programmation de robots à l’aide de briques LEGO programmables. Durée : 50 minutes. Compétition de robotique pour la FIRST LEGO LEAGE (Public : collégiens). Démonstration de la compétition de robotique FIRST TECH CHALLENGE (Public : lycéens). Compétition de mini robots SUmo pour les étudiants. Plusieurs ateliers interactifs de l’INRAP, du chronographe, une fresque en LEGO à construire par les visiteurs, test de robots. Petit jeu du B7N pour gagner un badge du Bot Fest Nantes.

Polytech Nantes Nantes Erdre Nantes 44300

https://polytech.univ-nantes.fr/ scolarite.recrutement@polytech.univ-nantes.fr https://botfestnantes.fr



