Botanic game Maison de la nature Le Château-d’Oléron

Maison de la nature 2 route des huitres Le Château-d'Oléron Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Enfants à partir de 8 ans, accompagnés d’un adulte.
Début : 2026-02-23 10:15:00
fin : 2026-02-23
2026-02-23 2026-02-26 2026-03-03
Jeu d’enquête botanique quel fruit a empoisonné Josie la femme du ménage du professeur Sylvestre ? Attention vous serez amenés à coopérer avec d’autres joueurs.
Maison de la nature 2 route des huitres Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org
English :
Botanical investigation game: which fruit poisoned Josie, Professor Sylvestre’s cleaning lady? You’ll need to cooperate with other players.
