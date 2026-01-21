Botanic game Maison de la nature Le Château-d’Oléron

Botanic game

Maison de la nature 2 route des huitres Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Enfants à partir de 8 ans, accompagnés d’un adulte.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 10:15:00

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23 2026-02-26 2026-03-03

Jeu d’enquête botanique quel fruit a empoisonné Josie la femme du ménage du professeur Sylvestre ? Attention vous serez amenés à coopérer avec d’autres joueurs.

.

Maison de la nature 2 route des huitres Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Botanical investigation game: which fruit poisoned Josie, Professor Sylvestre’s cleaning lady? You’ll need to cooperate with other players.

L’événement Botanic game Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes