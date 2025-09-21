Botanique Fort carre Antibes

Réservation obligatoire, au moins 48 heures à l’avance sur http://antibes.fr/musees/activites

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Le parc du Fort Carré est un espace naturel classé Natura 2000. Ce site ayant longtemps été fermé au public, il bénéficie d’un écosystème riche, varié et protégé. Nous vous proposons une promenade botanique dans ce site exceptionnel.

Visite pour tous les publics – Attention : cette visite se déroule dans le parc du Fort Carré. Pour les personnes souhaitant visiter l’intérieur du monument, il est nécessaire de s’inscrire à la « Découverte du Fort Carré »

Fort carre avenue du 11 novembre, 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 52 13 http://www.antibes-juanlespins.com Forteresse militaire Période historique : Renaissance

