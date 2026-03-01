Botanique méditerranée Roubaix

Botanique méditerranée

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Sarah Van Melick, artiste plasticienne et locataire de la Halle C, propose aux participant.es un atelier de gravure inspirés par les végétaux du pourtour méditerranéen.

Découvrez la technique de la taille directe à la pointe sèche et manipulez la presse de gravure pour créer des cartes postales, étiquettes pour jardin ou herbier personnel !

Sarah Van Melick présentera son travail dans l’exposition Au-delà de toutes les mers soutenue par l’Institut Français présentée à partir du 21 mai dans le cadre de la Saison Méditerranée.

**Adulte uniquement.**

Sarah Van Melick, artiste plasticienne et locataire de la Halle C, propose aux participant.es un atelier de gravure inspirés par les végétaux du pourtour méditerranéen.

Découvrez la technique de la taille directe à la pointe sèche et manipulez la presse de gravure pour créer des cartes postales, étiquettes pour jardin ou herbier personnel !

Sarah Van Melick présentera son travail dans l’exposition Au-delà de toutes les mers soutenue par l’Institut Français présentée à partir du 21 mai dans le cadre de la Saison Méditerranée.

**Adulte uniquement.** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

Sarah Van Melick, visual artist and Halle C tenant, offers participants an engraving workshop inspired by Mediterranean plants.

Discover the technique of direct drypoint engraving and manipulate the engraving press to create postcards, garden labels or personal herbariums!

Sarah Van Melick will be presenting her work in the exhibition Au-delà de toutes les mers, supported by the Institut Français and on view from May 21 as part of the Saison Méditerranée.

**Adults only

L’événement Botanique méditerranée Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme