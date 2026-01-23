[Botaniques de Varengeville] Varengeville-sur-Mer
Rendez-vous pour les Botaniques de Varengeville-sur-Mer !
Un week-end accessible à tous, pour les amoureux des paysages, des jardins et des plantes.
L’objectif ? Rassembler, échanger, partager, transmettre autour de la Botanique.
Au programme de l’évènement
– Rencontres avec jardiniers et pépiniéristes,
– Vente de plantes,
– Visites de jardins,
– Conférences,
– Rencontres dédicaces,
– Expositions…
Programme prochainement disponible .
Place de la Mairie Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie contact@botaniquesvarengeville.fr
