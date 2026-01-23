[Botaniques de Varengeville] Varengeville-sur-Mer

[Botaniques de Varengeville]

Place de la Mairie Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24 09:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Rendez-vous pour les Botaniques de Varengeville-sur-Mer !

Un week-end accessible à tous, pour les amoureux des paysages, des jardins et des plantes.

L’objectif ? Rassembler, échanger, partager, transmettre autour de la Botanique.

Au programme de l’évènement

– Rencontres avec jardiniers et pépiniéristes,

– Vente de plantes,

– Visites de jardins,

– Conférences,

– Rencontres dédicaces,

– Expositions…

Programme prochainement disponible .

Place de la Mairie Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie contact@botaniquesvarengeville.fr

