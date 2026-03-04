BOTASCOPIA, un projet de recherche interdisciplinaire autour de la connaissance des plantes OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes Vendredi 6 mars, 13h00 Ille-et-Vilaine

Séminaire d’Agnès Schermann (Ecobio) et Simon Castellan (Inria, centre de Rennes) dans le cadre des séminaires d’ECOBIO

Le séminaire sera en français, en présentiel à 13h en salle de conférences de l’OSERen, ou en visio via BigBlueButton à ce lien :

[https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join](https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join)

(vos nom complet et affiliation vous seront demandés pour accéder à la visioconférence).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T14:30:00.000+01:00

3



OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

