Botellas al Mar, Es Mercadal, Es Mercadal

Informations pratiques

Botellas al Mar 5 – 23 avril 2027 Es Mercadal Minorque

sans limite sauf sur les jours d’ateliers (5 personnes par session)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-05T12:00:00+02:00 – 2027-04-05T16:00:00+02:00

Fin : 2027-04-23T12:00:00+02:00 – 2027-04-23T16:00:00+02:00

Membre d’Oscura depuis 1998, Inès Sanchez ou Inès de la Isla, est trés connue dans le Valencien pour développer un travail argentique et numérique tout particulièrement au Sténopé. Elle a exposé de nombreuses fois en Espagne et s’est aussi dédicacée en indépendante ou comme membre d’Oscura à mener des ateliers en Europe, Afrique et Asie. Plongeant dans son travail et dans le fonds de 35 ans d’Oscura en Méditerranée, Elle rassemble aujourd’hui une collection d’images de « mer » des bordures, des images qui flottent sur la surface de l’eau comme des messages envoyés aux disparus, aux navigateurs, aux esprits qui peuplent les contes et légendes du monde antique et contemporain. Un atelier sur les pointes nord de l’ile de Minorca permettra de lancer de nouveaux messages visuels sur les flots.

Es Mercadal C/ Major, 16 – 07740 Es Mercadal – Es Mercadal 07748 Minorque Îles Baléares 34622850009 http://aj-esmercadal.org Menorca est devenu depuis plus de 20 ans un lieu de création photographique permanent notamment sous l’impulsion de groupes franco-espagnol-valencien … Le Sténopé est pratiqué par un grand nombre de personnes qui ont été des participants aux multiples ateliers d’Oscura. Es Mercadal possède trois lieux d’exposition dont un merveilleux endroits à Fornells sur la mer, la Casa del Contramestre. C’est là qu’inès Sanchez et la municipalité compte accueillir une exposition atelier , pratiques partagées qui sont particulièrement vivaces dans cette ile des Baléares. mutiples liaison par mer de Barcelona, et Valencia puis bus ou voiture

Membre d’Oscura depuis 1998, Inès Sanchez ou Inès de la Isla, est trsè connue dans le Valencien pour développer un travail argentique et nulmérique tout particulièrement au Sténopé. Elle a exposé de…

© Oscura