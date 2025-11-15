Botte de Noël brodée Atelier Juniors dès 7 ans et Adultes Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
1h Juniors dès 8 ans et Adultes
Début : 2025-11-15 13:30:00
fin : 2025-12-05 14:30:00
2025-11-15 2025-12-05 2025-12-20
Fabrique ta botte de Noël avec broderie personnalisée
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr
English :
Make your own Christmas boot with personalized embroidery
German :
Stelle deinen Weihnachtsstiefel mit individueller Bestickung her
Italiano :
Create il vostro stivale di Natale con un ricamo personalizzato
Espanol :
Crea tu propia bota de Navidad con un bordado personalizado
