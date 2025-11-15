Botte de Noël brodée Atelier Juniors dès 7 ans et Adultes Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

1h Juniors dès 8 ans et Adultes

Début : 2025-11-15 13:30:00

fin : 2025-12-05 14:30:00

2025-11-15 2025-12-05 2025-12-20

Fabrique ta botte de Noël avec broderie personnalisée

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

Make your own Christmas boot with personalized embroidery

German :

Stelle deinen Weihnachtsstiefel mit individueller Bestickung her

Italiano :

Create il vostro stivale di Natale con un ricamo personalizzato

Espanol :

Crea tu propia bota de Navidad con un bordado personalizado

