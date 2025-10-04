Bottes en vadrouille Soulaines-Dhuys

Domaine Saint-Victor Soulaines-Dhuys Aube

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

À vos bottes ! Le CPIE Sud-Champagne vous convie à une journée 100% nature au Domaine Saint-Victor.

Au programme animations nature pour petits et grands, marché de producteurs locaux, troc aux plantes tout au long de la journée.

Les amoureux de nature et de jardin seront ravis ! .

Domaine Saint-Victor Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 28 33 animations@cpiesudchampagne.fr

