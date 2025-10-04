Bottes en vadrouille Soulaines-Dhuys
Bottes en vadrouille Soulaines-Dhuys samedi 4 octobre 2025.
Bottes en vadrouille
Domaine Saint-Victor Soulaines-Dhuys Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
Date(s) :
2025-10-04
À vos bottes ! Le CPIE Sud-Champagne vous convie à une journée 100% nature au Domaine Saint-Victor.
Au programme animations nature pour petits et grands, marché de producteurs locaux, troc aux plantes tout au long de la journée.
Les amoureux de nature et de jardin seront ravis ! .
Domaine Saint-Victor Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 28 33 animations@cpiesudchampagne.fr
