Bottière donne de la voix – Avec Les P’tits Mozart de l’école – Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes, 22 mai 2025 16:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 16:30 – 18:00

Gratuit : oui En famille

Avec Les P’tits Mozart de l’école de la Bottière, Le Chœur de femmes de la Bottière, L’Orchestre Col’or du collège La Colinière45 ateliers plus tard, après 2 spectacles applaudis au Théâtre Graslin, 1 rencontre avec 2 artistes du Voyage de Wolfgang, 3 impromptus musicaux partagés avec les jeunes musiciens du Conservatoire de Nantes, c’est au tour des écoliers de se produire sur scène.Le jeudi 22 mai dès 16h30, les enfants vous attendent nombreux pour fêter avec vous la fin d’un jumelage de trois années entre Angers Nantes Opéra et l’école de la Bottière.Un moment effervescent qu’ils auront le plaisir de partager avec l’orchestre Col’or et le Chœur de femmes de la Bottière.Dès 16h30 : Mise en bouche avec l’orchestre Col’orÀ partir de 17hL’alphabet de W.A. MozartLa chanson de la nuit de Benjamin BrittenPetit concerto du printemps nouveau de Jean Naty-BoyerIntroït de Messe pour une planète fragile de Guillaume HazebrouckMitakuyé Oyassin, chant siouxLe pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy, arrangé par Franck EstradeSi mama kaa, chant traditionnel en swahiliÇa sonne si chouette, inspiré de W.A. MozartC’est le vent de Jean Naty-BoyerSurprise… à chanter tous ensemble !Un concert dirigé par les enseignantes de l’école, Nancy Hourcq et Marie-Camille Robinet, cheffes de chœur partenaires d’Angers Nantes Opéra,Antonine Bon, artiste lyrique et Hélène Peyrat, pianiste accompagnatrice.Dans le cadre du dispositif Connivences de la Ville de Nantes et du jumelage avec le quartier Doulon-Bottière soutenu par la DRAC Pays de la LoireC’est aussi l’occasion de vous inscrire ou renouveler votre Carte blanche avec le CCAS.

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300

0761274228