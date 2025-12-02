Bottière en fête Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 14:00 – 22:00

Gratuit : oui Gratuit Entrée libre Tout public

A partir de 14h : atelier cartes de voeux, sculptures sur ballons, L’Est ta routine…A partir de 16h30 : goûter, jeux en extérieur, atelier thaumatrope, maquillage, fanfare en déambulation Sensationnel Major Ut…A partir de 18h30 : dégustation de soupes, percussions et danse brésilienneDe 19h30 à 22h : boom party

Maison de quartier Bottière Nantes 44300