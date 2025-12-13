Bottière en fête Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-23 10:30 – 17:00

Gratuit : oui Théatre : 2 euros En famille

Du 22 au 24 décembre, retrouvez de nombreuses activités au CSC de la Bottière.Au programme :- Lundi 22, 13h30 : sortie au théatre 5-8 ans (2 euros)- Mardi 23, 10h : bal pour enfants 0-6 ans- Mardi 23, 14h : « enquête sur Noël », animation ludique pour les 6-10 ans- Mardi 23, 15h : sortie au marché de Noël et chocolat chaud- Mercredi 24, de 14h à 16h :atelier photophore parents/enfants

Maison de quartier Bottière Nantes 44300