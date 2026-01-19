Bottines et maisons closes Maison du Pilier Rouge Le Mans

Bottines et maisons closes

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01 16:15:00

Date(s) :

2026-02-01

Partons à la découverte des maisons closes de la cité Plantagenêt et de la vie quotidienne de leurs pensionnaires.

Un moment où se confrontent des souvenirs souvent enjolivés par l’imaginaire des écrivains et des peintres.

Un moment où le vécu féminin est souvent sordide et dramatique, comme le révèlent les témoignages et les enquêtes officielles.

Votre guide sera Isabelle Noyer

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .

