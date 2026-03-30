Bottines et maisons closes Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Bottines et maisons closes Maison du Pilier-Rouge Le Mans dimanche 5 avril 2026.
Bottines et maisons closes
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05 16:45:00
Date(s) :
2026-04-05
Partons à la découverte des maisons closes de la cité Plantagenêt et de la vie quotidienne de leurs pensionnaires. Un moment où se confrontent des souvenirs souvent enjolivés par l’imaginaire des écrivains et des peintres. Un moment où le vécu féminin est souvent sordide et dramatique, comme le révèlent les témoignages et les enquêtes officielles.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Bottines et maisons closes Le Mans a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72
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