Boucan et paillettes – Atelier Rafale Marseille 6e Arrondissement 18 juin 2025 17:00

Bouches-du-Rhône

Boucan et paillettes Mercredi 18 juin 2025 de 17h à 22h. Atelier Rafale 5 rue Pastoret Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-18 17:00:00

fin : 2025-06-18 22:00:00

2025-06-18

Venez participer à la kermesse de Rafale, une soirée pétillante et riche de surprises organisée pour collecter des fonds afin de réaliser l’isolation phonique du plafond de la salle dédiée aux événements (expo, concerts, performances, ateliers…)

Pendant cette soirée, les traditionnels stands de kermesses seront légèrement revisités (chamboule-toi, pêche au connard, bandit-machot sans le sou…), il y aura aussi un bar associatif, un banquet-buffet festif (végétarien) et une tombola avec de multiples lots sympathiques à gagner (œuvres d’artistes et créations artisanales, bons d’achat auprès des commerçants du quartier, etc.). Tous les bénéfices de la soirée seront entièrement réinvestis dans le projet d’insonorisation. Animation et repas à petits prix pour que tout le monde puisse participer.

Rafale est un lieu association d’exploration artistique et artisanale. .

Atelier Rafale 5 rue Pastoret

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur atelier.rafale@gmail.com

English :

Come and take part in Rafale’s kermesse, a sparkling evening full of surprises organized to raise funds for soundproofing the ceiling of the room dedicated to events (exhibitions, concerts, performances, workshops…)

German :

Nehmen Sie an der Kirmes von Rafale teil, einem prickelnden Abend voller Überraschungen, um Geld für die Schalldämmung der Decke des Veranstaltungsraums zu sammeln (Ausstellungen, Konzerte, Performances, Workshops…)

Italiano :

Venite a partecipare alla fiera di Rafale, una serata frizzante e piena di sorprese organizzata per raccogliere fondi per l’insonorizzazione del soffitto della sala utilizzata per gli eventi (mostre, concerti, spettacoli, laboratori, ecc.)

Espanol :

Venga y participe en la feria de Rafale, una velada chispeante y llena de sorpresas organizada para recaudar fondos destinados a insonorizar el techo de la sala utilizada para eventos (exposiciones, conciertos, espectáculos, talleres, etc.)

