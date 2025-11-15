Bouchard Ainé & Fils Dégustation spéciale Vente des Vins Bouchard Aîné & Fils Beaune

Bouchard Ainé & Fils Dégustation spéciale Vente des Vins Bouchard Aîné & Fils Beaune samedi 15 novembre 2025.

Bouchard Ainé & Fils Dégustation spéciale Vente des Vins

Bouchard Aîné & Fils 4 Boulevard Maréchal Foch Beaune Côte-d’Or

Tarif : 64 – 64 – 64 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

Date(s) :

2025-11-15

A l’occasion de la 165 ème Vente des Vins des Hospices de Beaune, la Maison Bouchard Aîné & Fils vous propose une dégustation inédite les 15 et 16 novembre 2025.

Une sélection soignée de 9 vins d’exception dont 3 Grands Crus vous attend.

Goûtez et appréciez la texture de chaque vin, son toucher, cette sensation au palais qui peut être douce, veloutée ou encore soyeuse… et laissez la place à votre ressenti !

Puis prolongez cette incroyable aventure gustative et sensorielle en boutique.

La dégustation comprend 9 vins d’exception dont 1 Premier Cru, 1 vin des Hospices de Beaune, 1 vin sur fût et 3 Grand Cru, 1 verre gravé offert accompagné de biscuits locaux et bio au fromage

Vins Blancs

Brut de Chardonnay

Meursault 2023

Pouilly-Fuissé 1 er Cru 2023

Chablis Grand Cru Valmur 2022 MAGNUM

Vin rouge

Vin rouge sur fût Fixin « La Mazière » 2025

Fixin « La Mazière » 2022

Beaune Cuvée « Louis Betault » Hospices de Beaune 2020

Corton-Renardes Grand Cru 2022

Clos de Vougeot Grand Cru 2016

Horaires d’ouverture pendant le weekend de Vente des Vins

Le samedi 15 novembre 2025 de 10h à 17h30 (dernier départ à 17H30)

Le dimanche 16 novembre 2025 de 10h à 17h30 (dernier départ à 17H30)

Lieu de la visite dégustation à la Maison Bouchard Aîné & Fils, Hôtel du Conseiller du Roy, 4 boulevard Maréchal Foch à Beaune

Créneaux de visite-dégustation disponibles

Samedi 15 novembre 2025 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

Dimanche 16 novembre 2025 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

Réservation obligatoire Nombre de places limitées (20 personnes par heure).

Durée de la dégustation 1h00

TARIF BON PLAN JUSQU’AU DIMANCHE 26 OCTOBRE 2024 inclus à 64 euros

(à compter du 27 octobre, prix de dégustation 69 euros)

Vous pouvez présenter à la Maison Bouchard Ainé & Fils votre billet papier imprimé ou votre e-billet sur votre smartphone.

Jeunes moins de 18 ans accompagnés: pas de dégustation ; entrée gratuite. .

Bouchard Aîné & Fils 4 Boulevard Maréchal Foch Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 06 66 magasin@bouchard-aine.fr

English : Bouchard Ainé & Fils Dégustation spéciale Vente des Vins

German : Bouchard Ainé & Fils Dégustation spéciale Vente des Vins

Italiano :

Espanol :

L’événement Bouchard Ainé & Fils Dégustation spéciale Vente des Vins Beaune a été mis à jour le 2025-09-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)