Bouche Bée Compagnie Répète un peu pour voir Saint-Léger-sous-Cholet

Bouche Bée Compagnie Répète un peu pour voir

Salle de La Prairie Saint-Léger-sous-Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-03-20 20:00:00

2026-03-20

Saison culturelle ITINERANCES

Six interprètes vous invitent à partager un spectacle musical, polyphonique et mouvementé.

Évoluant au cœur du public, les artistes emmêlent leurs voix et leurs gestes pour rendre proche et palpable ce qui ne s’entend ou ne se voit pas. Vous serez invités à vous déplacer en fonction des propositions sonores et visuelles.

Ce spectacle polyphonique et mouvementé mêle des styles musicaux variés qui se répondent a cappella pour faire corps, se relier, vibrer… et surtout vivre le spectacle de tout votre être.

Un spectacle participatif qui éveillera tous vos sens !

Avec Jérémie Boudsocq, Jeanne Dambreville, Hélène Gendek, Pierre Lhenri, Laurie Marchand, Aurélie Rousselet / Administration, production Simon Urbain. Adaptations chansigne Clémence Colin, Igor Casas, Marie Lemot.

Soutiens à la création Drac Normandie, Région Normandie, Département Seine-Maritime, Ville de Rouen / Apports en coproduction Cité de la Voix, Cité musicale de l’Abbaye aux Dames à Saintes, Ville de Grand-Quevilly.

​

Réservations conseillées

– par téléphone 02 41 65 13 58

– par mail billetterie@jardindeverre.fr

– en ligne www.jardindeverre.fr

– sur place dans la limite des places disponibles .

Salle de La Prairie Saint-Léger-sous-Cholet 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

