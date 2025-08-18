Bouche bée Montjavoult

Bouche bée

15 rue de la mairie Montjavoult Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 10:00:00

fin : 2026-03-05 18:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Compagnie Répète un peu pour voir

Les chanteuses et les chanteurs a capella embarquent le public au milieu duquel ils évoluent pour une expérience collective en chanson. La compagnie explore les liens entre polyphonie a cappella et mouvement, pour que la voix et le geste se fondent en un seul geste expressif. Quels appuis pour quelle intention ? Quelle relation à l’autre pour quelle texture sonore ? Les corps des artistes s’expriment avec tous les moyens à leur disposition.

Partenariat Théâtre du Beauvaisis Itinérance en Pays de l’Oise

15 rue de la mairie Montjavoult 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 culture@vexinthelle.com

English :

Répète un peu pour voir company

A cappella singers take the audience along for a collective experience in song. The company explores the links between a cappella polyphony and movement, so that voice and gesture merge into a single expressive gesture. What support for what intention? What relationship with others for what texture of sound? The artists? bodies express themselves with all the means at their disposal.

Partnership Théâtre du Beauvaisis ? Itinérance en Pays de l?Oise

German :

Compagnie Répète un peu pour voir (Gesellschaft Wiederhole ein wenig, um zu sehen )

Die A-cappella-Sängerinnen und -Sänger nehmen das Publikum, in dessen Mitte sie sich bewegen, mit auf eine kollektive Erfahrung in Liedern. Die Kompanie erforscht die Verbindungen zwischen A-cappella-Polyphonie und Bewegung, damit Stimme und Gestik zu einer einzigen ausdrucksstarken Geste verschmelzen. Welche Stützen für welche Absicht? Welche Beziehung zum anderen für welche Klangtextur? Die Körper der Künstler drücken sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln aus.

Partnerschaft mit dem Théâtre du Beauvaisis ? Itinérance en Pays de l’Oise (Wanderung durch das Land der Oise)

Italiano :

Riempite un po’ per vedere

I cantanti a cappella accompagnano il pubblico in un’esperienza collettiva di canto. La compagnia esplora i legami tra polifonia a cappella e movimento, in modo che voce e gesto si fondano in un unico gesto espressivo. Quale supporto per quale intenzione? Quale relazione con gli altri per quale tessitura sonora? I corpi degli artisti si esprimono con tutti i mezzi a loro disposizione.

Partnership Théâtre du Beauvaisis? Itinérance en Pays de l’Oise

Espanol :

Répète un peu pour voir empresa

Los cantantes a capela acompañan al público en una experiencia colectiva de canto. La compañía explora los vínculos entre la polifonía a capella y el movimiento, para que voz y gesto se fundan en un solo gesto expresivo. ¿Qué soporte para qué intención? ¿Qué relación con los demás para qué textura sonora? Los cuerpos de los artistas se expresan utilizando todos los medios a su alcance.

Asociación Théâtre du Beauvaisis ? Itinerancia en el País del Oise

