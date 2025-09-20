Bouche pleine de… Ursula K. Le Guin Les écuries, pole culturel Lorge Caen
Les écuries, pole culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Début : 2025-11-22 17:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Lecture Musicale avec Cléa Michelini & Betty Jardin
Ursula K. Le Guin est une écrivaine américaine de toute première importance. Très engagée politiquement, ses récits fantastiques ou de science-fiction ont très souvent remporté un succès mérité. Les dépossédés (adapté par amavada lors du stage Sauver l’homme, il y a 3 ans) ou les romans de l’univers Terremer par exemple ont défrayé la chronique. Dans cette Bouche pleine d’Ursula , Cléa Michelini et Betty Jardin vont nous faire découvrir des écrits plus directs comme des extraits de conférences ou des avant-propos emprunts d’une grande intelligence et d’une grande humilité ; deux qualités qui font outrageusement défaut au monde actuel.
Qu’est ce que La Bouche pleine de… ?
Un lecteur accompagné par un musicien improvisateur donne à entendre un auteur dans une ambiance cosy qui donne envie de boire du thé et de manger du Carrot Cake. .
Les écuries, pole culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
English : Bouche pleine de… Ursula K. Le Guin
Ursula K. Le Guin is a major American writer. Highly politically committed, her fantasy and science-fiction stories have often met with well-deserved success.
German : Bouche pleine de… Ursula K. Le Guin
Ursula K. Le Guin ist eine bedeutende amerikanische Schriftstellerin. Sie ist politisch sehr engagiert und ihre Fantasy- und Science-Fiction-Geschichten waren oft erfolgreich.
Italiano :
Ursula K. Le Guin è un’importante scrittrice americana. Fortemente impegnata politicamente, le sue storie di fantasia e fantascienza hanno spesso ottenuto un meritato successo.
Espanol :
Ursula K. Le Guin es una importante escritora estadounidense. Muy comprometida políticamente, sus relatos de fantasía y ciencia ficción han cosechado a menudo un merecido éxito.
