Bouchemaine en roue libre Bouchemaine
Bouchemaine en roue libre Bouchemaine samedi 30 août 2025.
Bouchemaine en roue libre
5 quai de la Noë Bouchemaine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 10:00:00
fin : 2025-08-31 18:30:00
Date(s) :
2025-08-30 2025-08-31
La commune de Bouchemaine vous donne rendez-vous le samedi 30 et le dimanche 31 août pour la troisième édition de Bouchemaine en roue libre , un événement entièrement dédié à l’univers du vélo, sous toutes ses formes. .
5 quai de la Noë Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 22 20 00 contact@ville-bouchemaine.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bouchemaine en roue libre Bouchemaine a été mis à jour le 2025-08-28 par Destination Angers