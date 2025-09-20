Bouchon de Sainte-Maure-de-Touraine Station Bellevue Sainte-Maure-de-Touraine

Bouchon de Sainte-Maure-de-Touraine 20 et 21 septembre Station Bellevue Indre-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ouverture de la station avec une partie des bénévoles le samedi de 10h à 18h.

Station Bellevue Bellevue, 37800 Sainte Maure de Touraine Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://nationale10.e-monsite.com https://www.facebook.com/share/p/asJRtnRV37cX3nXq/ Construite en 1954 sous la marque OZO sur la Route Nationale 10 la station service de Bellevue a été abandonnée en 1977 après l’ouverture de l’autoroute A10. Conçue par un architecte elle a été protégée par la commune de Sainte Maure de Touraine en 2010 à la demande de Lauren Carré auteur d’un ouvrage sur l’histoire de la RN10. Sur intervention de l’UDAP37 elle a été labellisée « Architecture Contemporaine Remarquable » en 2018. L’association Nostal’10 créée en 2016 a engagé sa restauration en 2020. Accès véhicules libre avec une signalétique pour le stationnement

Nostal’10