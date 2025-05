Boucle cyclosportive B3 Le tour d’Igney Thaon-les-Vosges Vosges, 7 juin 2025, Thaon-les-Vosges.

Cette petite au profil bosselé, ouverte aux vents, reprend en partie le tracé du grand prix Coanus, connu des cyclistes du Grand-Est. Au départ de la Rotonde vous traversez Thaon-des-Vosges pour rejoindre Igney. Cette partie plate permet une courte mise en jambes avant d’aller se frotter à la première des six bosses qui constituent ce parcours. Entre Mazeley et Domèvre-sur-Durbion, la succession de lignes droites vallonnées à découvert puis à l’abri dans la forêt de La Closse ou encore du Bois des Evreux, exigera de votre partun bon coup de pédale et un moral d’acier. En cours de route vous aurez pu apprécier le plat en longeant les remparts de la forteresse de Châtel-sur-Moselle. Le retour se fait par une petite route de campagne tortueuse à travers champs jusqu’à Girmont où vous franchissez la Moselle pour revenir au point de départ à Thaon-des-Vosges.Le Grand prix Coanus: à Nomexy prendre à droite la D157au rond-point pour rejoindre Igney.

English :

This small, bumpy, windy route is partly based on the Grand Prix Coanus, well known to cyclists in the Grand-Est region. Leaving La Rotonde, you cross Thaon-des-Vosges to reach Igney. This flat section provides a short warm-up before tackling the first of the six bumps that make up the course. Between Mazeley and Domèvre-sur-Durbion, the succession of undulating straights in the open, then sheltered in the forest of La Closse or Bois des Evreux, will require a good pedal stroke and a high level of morale. Along the way, you’ll have the chance to enjoy a flat ride along the ramparts of the Châtel-sur-Moselle fortress. The return journey takes you along a winding country road through fields to Girmont, where you cross the Moselle to return to the starting point at Thaon-des-Vosges.Le Grand Prix Coanus: at Nomexy, turn right onto the D157 at the traffic circle to reach Igney.

Deutsch :

Diese kleine mit buckeligem Profil, die dem Wind offen steht, folgt teilweise der Strecke des großen Preises Coanus, der den Radfahrern aus dem Grand-Est bekannt ist. Von La Rotonde aus fahren Sie durch Thaon-des-Vosges nach Igney. Dieser flache Abschnitt ermöglicht ein kurzes Aufwärmen, bevor Sie sich mit der ersten der sechs Buckelpisten, die diese Strecke bilden, auseinandersetzen müssen. Zwischen Mazeley und Domèvre-sur-Durbion erfordern die hügeligen Geraden im Freien und dann im Schutz des Waldes von La Closse oder Bois des Evreux einen guten Tritt in die Pedale und eine starke Moral. Auf dem Weg haben Sie die Möglichkeit, das Flachland zu genießen, indem Sie an den Mauern der Festung von Châtel-sur-Moselle entlangfahren. Der Rückweg führt über eine kleine, kurvenreiche Landstraße durch die Felder bis nach Girmont, wo Sie die Mosel überqueren und zum Ausgangspunkt in Thaon-des-Vosges zurückkehren.

Italiano :

Questo piccolo percorso accidentato, aperto al vento, segue una parte del percorso del Grand Prix Coanus, ben noto ai ciclisti della regione del Grand-Est. Partendo da La Rotonde, si attraversa Thaon-des-Vosges per raggiungere Igney. Questo tratto pianeggiante consente un breve riscaldamento prima di affrontare la prima delle sei asperità che compongono il percorso. Tra Mazeley e Domèvre-sur-Durbion, il susseguirsi di rettilinei ondulati all’aperto e poi al riparo della foresta di La Closse o del Bois des Evreux richiede una buona pedalata e un buon spirito. Lungo il percorso, potrete godervi una pedalata in piano lungo i bastioni della fortezza di Châtel-sur-Moselle. Il ritorno si svolge su una strada di campagna tortuosa attraverso i campi fino a Girmont, dove si attraversa la Mosella per tornare al punto di partenza a Thaon-des-Vosges.Le Grand prix Coanus: a Nomexy, alla rotonda si gira a destra sulla D157 per raggiungere Igney.

Español :

Esta pequeña ruta llena de baches y abierta al viento sigue parte del recorrido del Gran Premio Coanus, bien conocido por los ciclistas de la región del Grand-Est. Saliendo de La Rotonde, se atraviesa Thaon-des-Vosges para llegar a Igney. Este tramo llano permite un breve calentamiento antes de afrontar el primero de los seis baches que componen el recorrido. Entre Mazeley y Domèvre-sur-Durbion, la sucesión de rectas onduladas al aire libre y luego al abrigo del bosque de La Closse o del Bois des Evreux le exigirá un buen golpe de pedal y buen humor. Por el camino, podrá disfrutar de un recorrido llano a lo largo de las murallas de la fortaleza de Châtel-sur-Moselle. El camino de vuelta le llevará por una carretera sinuosa a través de campos hasta Girmont, donde cruzará el Mosela para volver al punto de partida en Thaon-des-Vosges.Le Grand prix Coanus: en Nomexy, gire a la derecha por la D157 en la rotonda para llegar a Igney.

