Boucle cyclosportive B5 La source de la Saône La Vôge-les-Bains Vosges, 7 juin 2025, La Vôge-les-Bains.

Boucle cyclosportive B5 La source de la Saône Adultes Vélo de route Difficile

Boucle cyclosportive B5 La source de la Saône 88240 La Vôge-les-Bains Vosges Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Ce parcours vallonnésillonne la Vôge, réputée pour ses immenses forêts et ses nombreux cours d’eau. Il reprend en partie le tracé de la Ronde des Vosges, course cycliste régionale organisée depuis plus de 40 ans.Au départ de Bains-les-Bains, vous empruntez la D434 en direction du sud. Cette première partie au profil descendant permet de s’échauffer sur une dizaine de kilomètres en longeant le canal de l’Est et le Coney. En arrivant à Fontenoy-le-Château, gare aux pavés, accrochez vos bidons! Depuis le port, vous montez légèrement et traversez Le Grand Bois jusqu’à Gruey-les-Surance, point culminant de ce parcours. Vous pourrez récupérer en serpentant dans la féérique vallée de l’Ourche jusqu’à l’abbaye de Droiteval où les choses vont se corser avec un passage supérieur à 14% qui permet de rejoindre Claudon. Vous poursuivez sur une vingtaine de kilomètres pour atteindre, via Monthureux-sur-Saône, Morizécourt et rejoignez ensuite Provenchères-les-Darney par la D15 qui longe de façon tortueuse l’ancienne voie romaine. Vous contournez Darney par le nord en passant devant le château de Lichecourt puis en franchissant la Saône à Bonvillet. Un faux plat montant d’une dizaine de kilomètres vous conduira à Vioménil, source de la Saône. Côtoyant le ruisseau des Cailloux, vous terminez sur une petite route tortueuse au profil descendant jusqu’à la Forge de Thunimont où se dressera devant vous la côte de la Grande Fosse, dernière difficulté de cette boucle.

Difficile

+33 3 29 33 31 75

English :

This hilly route winds through the Vôge region, renowned for its immense forests and numerous waterways. It follows part of the route of the Ronde des Vosges, a regional cycling race which has been held for over 40 years. From Bains-les-Bains, take the D434 southwards. This first section, with its downhill profile, allows you to warm up over a distance of around ten kilometers along the Canal de l’Est and the Coney. When you reach Fontenoy-le-Château, beware of the cobbles hang on to your water bottles! From the port, climb slightly and cross Le Grand Bois to Gruey-les-Surance, the highest point of the route. Recover by winding through the enchanting Ourche valley to Droiteval Abbey, where the going gets tougher, with a climb of over 14% to Claudon. You continue for around twenty kilometers to reach Morizécourt, via Monthureux-sur-Saône, and then reach Provenchères-les-Darney on the D15, which winds its way along the ancient Roman road. You bypass Darney to the north, passing Château de Lichecourt and crossing the Saône at Bonvillet. A ten-kilometre climb takes you to Vioménil, source of the Saône. Alongside the ruisseau des Cailloux, you finish on a small, winding road with a descending profile to the Forge de Thunimont, where the côte de la Grande Fosse, the final difficulty of this loop, rises before you.

Deutsch :

Diese hügelige Strecke führt durch die Vôge, die für ihre riesigen Wälder und zahlreichen Flüsse bekannt ist. Sie folgt teilweise der Strecke der Ronde des Vosges, einem regionalen Radrennen, das seit über 40 Jahren veranstaltet wird.Von Bains-les-Bains aus fahren Sie auf der D434 in Richtung Süden. Auf diesem ersten Teilstück mit abfallendem Profil können Sie sich auf etwa 10 km entlang des Canal de l’Est und des Coney aufwärmen. Wenn Sie in Fontenoy-le-Château ankommen, müssen Sie Ihre Trinkflaschen an den Haken nehmen Vom Hafen aus geht es leicht bergauf und durch Le Grand Bois bis nach Gruey-les-Surance, dem höchsten Punkt dieser Strecke. Sie können sich erholen, indem Sie sich durch das märchenhafte Ourche-Tal bis zur Abtei von Droiteval schlängeln, wo die Dinge mit einer Passage von über 14 % nach Claudon schwieriger werden. Sie fahren etwa 20 km weiter und erreichen über Monthureux-sur-Saône Morizécourt und dann Provenchères-les-Darney auf der D15, die auf verschlungenen Wegen entlang der alten Römerstraße verläuft. Sie umfahren Darney im Norden, vorbei am Schloss Lichecourt, und überqueren die Saône in Bonvillet. Ein etwa 10 km langer Anstieg führt Sie nach Vioménil, der Quelle der Saône. Am Bach « Les Cailloux » vorbei geht es auf einer kleinen, gewundenen Straße mit abfallendem Profil bis nach La Forge de Thunimont, wo sich die Côte de la Grande Fosse, die letzte Schwierigkeit dieser Runde, vor Ihnen auftut.

Italiano :

Questo percorso collinare si snoda attraverso il Vôge, rinomato per le sue immense foreste e i numerosi fiumi. Segue parte del percorso della Ronde des Vosges, una gara ciclistica regionale che si svolge da oltre 40 anni.Da Bains-les-Bains, si prosegue verso sud sulla D434. Questo primo tratto, con un profilo in discesa, permette di riscaldarsi su una decina di chilometri lungo il Canal de l’Est e il fiume Coney. Arrivati a Fontenoy-le-Château, fate attenzione ai ciottoli: tenetevi strette le borracce! Dal porto si sale leggermente e si attraversa Le Grand Bois fino a Gruey-les-Surance, il punto più alto del percorso. Si può recuperare serpeggiando nella magica valle di Ourche fino all’abbazia di Droiteval, dove la strada si fa più dura con una salita di oltre il 14% fino a Claudon. Si prosegue per una ventina di chilometri fino a Morizécourt, passando per Monthureux-sur-Saône, per poi raggiungere Provenchères-les-Darney sulla D15, che si snoda lungo l’antica strada romana. Si aggira Darney a nord, passando davanti al castello di Lichecourt e attraversando poi la Saona a Bonvillet. Una salita di dieci chilometri porta a Vioménil, la sorgente della Saona. Costeggiando il ruisseau des Cailloux, si termina su una stradina tortuosa con un profilo in discesa fino alla Forge de Thunimont, dove si trova la côte de la Grande Fosse (collina della Grande Fosse), ultima difficoltà di questo anello.

Español :

Esta ruta montañosa serpentea por el Vôge, famoso por sus inmensos bosques y sus numerosos ríos. Recorre parte del itinerario de la Ronde des Vosges, una carrera ciclista regional que se celebra desde hace más de 40 años. Este primer tramo, de perfil descendente, le permitirá calentar durante unos diez kilómetros a lo largo del Canal de l’Est y del río Coney. Al llegar a Fontenoy-le-Château, cuidado con los adoquines: ¡conserve sus botellas de agua! Desde el puerto, suba ligeramente y atraviese Le Grand Bois hasta Gruey-les-Surance, el punto más alto de la ruta. Podrá recuperarse serpenteando por el mágico valle de Ourche hasta la abadía de Droiteval, donde la marcha se endurece con una subida de más del 14% hasta Claudon. Después de una veintena de kilómetros hasta Morizécourt, pasando por Monthureux-sur-Saône, se llega a Provenchères-les-Darney por la D15, que serpentea por la antigua calzada romana. Se rodea Darney por el norte, se pasa por delante del castillo de Lichecourt y se cruza el Saona en Bonvillet. Una subida de diez kilómetros le llevará a Vioménil, el nacimiento del Saona. A lo largo de la ruisseau des Cailloux, terminará en una pequeña carretera sinuosa con un perfil descendente hasta la Forge de Thunimont, donde se alza ante usted la côte de la Grande Fosse (colina de la Gran Fosa), última dificultad de este bucle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par Système d’information touristique Lorrain