Boucle de Foucauld Dussac Dordogne

Depuis le Panneau d’Appel situé près de l’église, remonter dans le bourg puis partir à gauche entre les maisons. Poursuivre jusqu’à la route départementale 707. Partir à droite, puis à 100m prendre à gauche.

https://www.naturellementperigord.fr/index.php/fr/ +33 5 53 62 17 82

English : Boucle de Foucauld

From the « Panneau d?Appel » sign near the church, go up into the village, then left between the houses. Continue until you reach the 707 road. Turn right, then left after 100 m.

Deutsch : Boucle de Foucauld

Vom Rufzeichen an der Kirche aus gehen Sie in den Ort hinauf und biegen dann zwischen den Häusern nach links ab. Folgen Sie der Straße bis zur Landstraße 707. Gehen Sie nach rechts und nach 100 m nach links.

Italiano :

Dal cartello vicino alla chiesa, salite in paese, poi girate a sinistra tra le case. Proseguire fino a raggiungere la D707. Girare a destra e poi a sinistra dopo 100 m.

Español : Boucle de Foucauld

Desde la señal cerca de la iglesia, diríjase hacia el pueblo y gire a la izquierda entre las casas. Continúe hasta llegar a la D707. Gire a la derecha, luego a la izquierda después de 100 metros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine