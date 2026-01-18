Boucle de la Saint-Valentin à Ayen

Ayen Corrèze

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

L’association Pays des Buttes Calcaires organise sa deuxième boucle de la St Valentin le dimanche 15 février 2026. Rendez-vous à 8h00 à la salle des fêtes d’Ayen Deux circuits pour les VTT vous sont proposés .23 km dénivelé de +600 et 600

45km +1100 m et 1100 m

Les marcheurs ne sont pas oubliés avec un parcours de 12 km dénivelé +360m et -360m

Prix 6€ jusqu’au 13/02/2026 (8€ le jour de la randonnée), gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.Les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer.

Petit déjeuner et ravitaillements sur chaque parcours. Une boisson offerte au retour. Chaque participant doit se soumettre aux prescriptions du code de la route et de la FF de VTT. Chaussures de marche conseillées. Casque obligatoire pour les Vététistes .

Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu’au 13/02/2025 via le lien suivant inscription .

Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 76 12

