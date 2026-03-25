Boucle de l’Ecluse – Saint-Laurent-des-Hommes, Saint-Laurent-des-Hommes, Saint-Laurent-des-Hommes

Boucle de l’Ecluse – Saint-Laurent-des-Hommes 26 – 28 juin Saint-Laurent-des-Hommes Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T08:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

La boucle de l’Ecluse (5,5 km) permet de découvrir Saint-Laurent-des-Hommes à travers :

– Son église gothique qui conserve un retable de bois sculpté et polychrome du 17e siècle

– Sa magnifique batisse en pierre et bois du 17e siècle qui possède une galerie en bois et qui abrite aujourd’hui la mairie

– Le canal de la Filolie avec son système d’écluse totalement réhabilité et sa maison éclusière qui fait revivre la tradition et le patrimoine fluvial d’autrefois. Table de pique-nique disponible sur place

Plus d’infos : https://tourisme-isleperigord.com/randonner/?mb_page=circuit&mb_id=97896&mb_titre=boucle-de-l-ecluse-a-st-laurent-des-hommes

Saint-Laurent-des-Hommes saint laurent des hommes Saint-Laurent-des-Hommes 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://tourisme-isleperigord.com/randonner/?mb_page=circuit&mb_id=97896&mb_titre=boucle-de-l-ecluse-a-st-laurent-des-hommes »}]

Jolie balade autour du bourg : de l’église à la mairie, toutes deux classées Monuments historiques, au canal de la Filolie, faites une pause à la maison éclusière.

OT Mussidan