Boucle de l’Espoir Plage du Maracana Île-Tudy

Plage du Maracana Avenue de Bretagne Île-Tudy Finistère

Début : 2025-09-14 09:15:00

fin : 2025-09-14 13:00:00

2025-09-14

Course au profit de la recherche contre le cancer chez l’enfant.

Départ possible entre 9h15 et 11h de la plage du Maracana pour une boucle de 4,6km que chacun peut parcourir en courant ou en marchant. Le nombre de tour est libre.

Un circuit de 950 mètres est prévu pour les enfants, avec départ à 11h sous la responsabilité des parents un parent auprès de chaque enfant.

Présence d’une joëlette.

Crêpes de blé noir, froment, kouigns.

Inscription sur place. .

Plage du Maracana Avenue de Bretagne Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 80 91 81 39

