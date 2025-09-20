Boucle des forts à vélo fort risban – pont henri hénon – calais Calais

Boucle des forts à vélo 20 et 21 septembre fort risban – pont henri hénon – calais Pas-de-Calais

10 personnes maximum, apporter un vélo

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Du fort Risban au fort Nieulay en passant par la Citadelle, parcourez la ville et découvrez l’histoire défensive de Calais à travers ses fortifications. Pensez à prendre votre vélo et vos équipements de sécurité !

fort risban – pont henri hénon – calais Pont Henri Hénon 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France Le fort Risban défend l'entrée du port de Calais. Son origine remonterait au XIIe siècle. Une opération de diagnostic archéologique menée de septembre 2018 à février 2019 a livré les vestiges d'états connus par les textes et les plans mais jamais observés. Des visites proposent d'exposer au public ces découvertes inédites. Nombreux parkings et transports collectifs. Accès PMR et familles.

© Association des Espaces Fortifiés des Hauts-de-France