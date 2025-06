Boucle des trembles Rochonvillers Moselle

Boucle des trembles Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Boucle des trembles Parking église Saint-Luc 57840 Rochonvillers Moselle Grand Est

Durée : 135 Distance : 8100.0005

Découvrez les traces du passé minier de la commune Rochonvillers et son église Saint-Luc, à l’architecture novatrice.

Qui y a-t-il à découvrir sur votre chemin ? La Chapelle Notre-Dame de Bure, qui selon la légende pourrait avoir deux origines Carolingienne, Charlemagne se serait arrêté à cet endroit ; Miraculeuse, au VIIème siècle. En réponse à la prière des habitants dépourvus d’eau, la Vierge aurait fait miraculeusement jaillir une source au centre de Bure.

Faites un crochet par la commune de Tressange et la Fontaine-lavoir de Bure. Une pierre datée de 1769 témoigne d’une restauration.

English :

Discover the traces of the mining past of Rochonvillers and its church Saint-Luc, with its innovative architecture.

What is there to discover on your way? The Chapel of Notre-Dame de Bure, which according to legend could have two origins: Carolingian, Charlemagne would have stopped at this place; Miraculous, in the 7th century. In response to the prayers of the inhabitants who had no water, the Virgin is said to have miraculously caused a spring to spring up in the centre of Bure

Take a detour to the town of Tressange and the Fontaine-lavoir de Bure. A stone dated 1769 shows that it has been restored.

Deutsch :

Entdecken Sie die Spuren der Bergbauvergangenheit der Gemeinde Rochonvillers und ihre Kirche Saint-Luc mit ihrer innovativen Architektur.

Was gibt es auf Ihrem Weg zu entdecken? Die Kapelle Notre-Dame de Bure, die der Legende nach zwei Ursprünge haben könnte: karolingisch, Karl der Große soll an diesem Ort Halt gemacht haben; wundertätig, im 7. Jahrhundert. Als Antwort auf das Gebet der Einwohner, die kein Wasser hatten, soll die Jungfrau Maria auf wundersame Weise eine Quelle im Zentrum von Bure sprudeln lassen haben

Machen Sie einen Abstecher in die Gemeinde Tressange und zur Fontaine-lavoir de Bure. Ein Stein mit dem Datum 1769 zeugt von einer Restaurierung.

Italiano :

Scoprite le tracce del passato minerario del comune di Rochonvillers e la sua chiesa di Saint-Luc, dall’architettura innovativa.

Cosa c’è da scoprire lungo il cammino? La Cappella di Notre-Dame de Bure, che secondo la leggenda potrebbe avere due origini: carolingia, Carlo Magno si sarebbe fermato qui; miracolosa, nel VII secolo. In risposta alle preghiere degli abitanti che non avevano acqua, si dice che la Vergine abbia miracolosamente fatto sgorgare una sorgente nel centro di Bure

Fate una deviazione verso il comune di Tressange e la Fontaine-lavoir de Bure. Una pietra datata 1769 testimonia un restauro.

Español :

Descubra las huellas del pasado minero del municipio de Rochonvillers y su iglesia de Saint-Luc, de arquitectura innovadora.

¿Qué hay que descubrir en el camino? La capilla de Notre-Dame de Bure, que según la leyenda podría tener dos orígenes: carolingio, se dice que Carlomagno se detuvo aquí; milagroso, en el siglo VII. En respuesta a las oraciones de los habitantes que no tenían agua, se dice que la Virgen hizo brotar milagrosamente un manantial en el centro de Bure

Desvíese a la comuna de Tressange y a la Fontaine-lavoir de Bure. Una piedra fechada en 1769 es testigo de una restauración.

