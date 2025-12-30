BOUCLE D’OR – BOUCLE D OR PERD LE NORD COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest
BOUCLE D’OR – BOUCLE D OR PERD LE NORD Début : 2026-03-08 à 10:30. Tarif : – euros.
Boucle d’Or vous connaissez ? Evidemment, c’est un classique, c’est fantastique : Cheveux bouclés dorés, égarée dans la forêt, trois bols à gouter, ours bien contrariés, enfui à tout jamais… Mais cette histoire date de bien des années et si on s’amusait à tout changer ? Gardons les traditions, mais poussons un peu le bouchon ! Boucle d’or vous le dit haut et fort « Assez, je veux changer !». Laissons-la un peu décider, rajouter, transformer… On va bien voir ce que ça va donner…
COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29