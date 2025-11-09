BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS Place du Marché aux Cochons Toulouse

BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS

Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-23 10:30:00

Date(s) :

2025-11-09 2025-11-23

La compagnie CREA présente un spectacle de Marionnettes.

Ce spectacle intime, visuel, interactif offre aux petits un délicieux moment d’évasion.

Pour le jeune public de 2 à 6 ans.

Il était une fois trois ours qui vivaient dans une petite maison, au milieu de la forêt Papa Ours, Maman Ours et Petit Ours, décident d’aller se promener pendant que leurs bols de chocolat refroidissent . Mais durant leur absence une petite fille, nommée Boucle d’or, pénètre dans leur maison… .

Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 6 75 13 72 81 crea.spectacle@hotmail.fr

English :

Compagnie CREA presents a puppet show.

This intimate, visual, interactive show is a delightful escape for the little ones.

For young audiences aged 2 to 6.

German :

Die CREA Company präsentiert ein Puppentheaterstück.

Dieses intime, visuelle und interaktive Schauspiel bietet den Kleinen einen köstlichen Moment der Flucht.

Für das junge Publikum von 2 bis 6 Jahren.

Italiano :

La compagnia CREA presenta uno spettacolo di burattini.

Questo spettacolo intimo, visivo e interattivo è una deliziosa evasione per i più piccoli.

Per un pubblico giovane dai 2 ai 6 anni.

Espanol :

La compañía CREA presenta un espectáculo de marionetas.

Este espectáculo íntimo, visual e interactivo es una deliciosa evasión para los más pequeños.

Para público infantil de 2 a 6 años.

L’événement BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE