Boucle d’Or 13005 MARSEILLE Marseille 5e Arrondissement

Boucle d’Or

Vendredi 27 février 2026 à partir de 17h.

Samedi 28 février 2026 à partir de 17h.

Dimanche 1er mars 2026 à partir de 17h. 13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Début : 2026-02-27 17:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

Boucle d’or d’après une adaptation sauvage d’Alain Gautré. Un conte punk au Théâtre Strapontin dès 7 ans.Familles

La compagnie La Belle Humeur présente Boucle d’Or , un conte de fées où tout est permis , d’après une adaptation sauvage d’Alain Gautré. Bobby Watson, la conteuse punkabilly et clowne trashhurluberlue , accompagnée de Lord Kobold, son collaborateur poulpiquet grunge , revisite le conte de manière féroce, fantaisiste et subversive.



Au lieu de la morale habituelle, le spectacle encourage la transgression de l’autorité, la moquerie des interdits, et l’infraction aux règles de bienséance. C’est l’histoire que l’on aurait peut-être voulu entendre enfant.



Jeu Clémence SAVALLE & Laurent Davienne



Mise en scène Yves Fravega



Création Décors Mosh Pit et Frapaga



Pirate musical Maître Bingo .

+33 6 25 97 85 08 theatrestrapontin@gmail.com

English :

Goldilocks based on a wild adaptation by Alain Gautré. A punk tale at Théâtre Strapontin for ages 7 and up.

