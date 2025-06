Boucle du Conroy Lommerange Moselle

Boucle du Conroy Lommerange Moselle Grand Est

À travers champs et forêt, partez à la découverte du petit patrimoine de Lommerange. Faites un arrêt à l’église Saint-Léger et la Chapelle Sainte-Apolline. Marquez une pause devant le Monument des fusillés du Conroy. Erigé par le Souvenir Français, en mémoire des dix français fusillés par les Allemands à l’entrée de la vallée du Conroy en août 1914. Partez à la recherche du lavoir dit Fontaine du Conroy et de la Source des anges.

English :

Through fields and forest, discover the small heritage of Lommerange. Stop at the Saint-Léger church and the Chapelle Sainte-Apolline. Take a break in front of the Monument of the shot men of the Conroy. Erected by the Souvenir Français, in memory of the ten Frenchmen shot by the Germans at the entrance to the Conroy valley in August 1914. Go in search of the washhouse known as the Fontaine du Conroy and the Source des anges.

Deutsch :

Gehen Sie durch Felder und Wälder und entdecken Sie das kleine Kulturerbe von Lommerange. Machen Sie einen Halt an der Kirche Saint-Léger und der Kapelle Sainte-Apolline. Legen Sie eine Pause vor dem Denkmal der Erschossenen von Conroy ein. Es wurde vom Souvenir Français errichtet und erinnert an die zehn Franzosen, die im August 1914 am Eingang des Conroy-Tals von den Deutschen erschossen wurden. Machen Sie sich auf die Suche nach dem Waschplatz, der Fontaine du Conroy genannt wird, und der Source des Anges.

Italiano :

Attraverso campi e foreste, scoprite il piccolo patrimonio di Lommerange. Sosta alla chiesa di Saint-Léger e alla Chapelle Sainte-Apolline. Fate una pausa davanti al Monument des fusillés du Conroy. Eretto dal Souvenir Français, in memoria dei dieci francesi fucilati dai tedeschi all’ingresso della valle di Conroy nell’agosto 1914. Andate alla ricerca del lavatoio noto come Fontaine du Conroy e della Source des anges.

Español :

A través de campos y bosques, descubra el pequeño patrimonio de Lommerange. Parada en la iglesia de Saint-Léger y en la Chapelle Sainte-Apolline. Haga una pausa frente al Monumento de los fusilados de Conroy. Erigido por el Souvenir Français, en memoria de los diez franceses fusilados por los alemanes a la entrada del valle de Conroy en agosto de 1914. Vaya en busca del lavadero conocido como la Fontaine du Conroy y la Source des anges.

