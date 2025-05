Boucle du Kuckelsberg Rémeling Moselle, 7 juin 2025, Rémeling.

Boucle du Kuckelsberg Adultes A pieds

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Boucle du Kuckelsberg 57480 Rémeling Moselle Grand Est

Durée : 180 Distance : 14300.0 Tarif :

Entre forêts, prairies et vergers, cette boucle bucolique vous invite à la découverte d’une campagne préservée. Au fil des chemins vallonnés, de jolis points de vue se dévoilent sur les villages et clochers environnants. Le parcours longe l’ancienne voie romaine Lyon-Trêves, autrefois axe stratégique majeur, aujourd’hui dissimulée sous des haies sauvages où résonnent les chants d’oiseaux. Cette promenade douce et paisible mêle nature, histoire et paysages ruraux, offrant un bel aperçu du charme discret des villages du Pays de Sierck.

+33 3 82 83 74 14

English :

Between forests, meadows and orchards, this bucolic loop invites you to discover unspoilt countryside. Along the undulating paths, you’ll enjoy lovely views of the surrounding villages and church towers. The route follows the ancient Roman road Lyon-Trêves, once a major strategic axis, now hidden under wild hedges where birdsong resounds. This gentle, peaceful walk blends nature, history and rural landscapes, offering a glimpse of the discreet charm of the villages of the Pays de Sierck.

Deutsch :

Zwischen Wäldern, Wiesen und Obstgärten lädt Sie dieser bukolische Rundweg zur Entdeckung einer unberührten Landschaft ein. Auf den hügeligen Wegen bieten sich immer wieder schöne Ausblicke auf die umliegenden Dörfer und Glockentürme. Die Strecke verläuft entlang der alten Römerstraße Lyon-Trier, die einst eine wichtige strategische Achse war und heute unter wilden Hecken verborgen ist, in denen Vogelgezwitscher zu hören ist. Dieser sanfte und friedliche Spaziergang verbindet Natur, Geschichte und ländliche Landschaften und bietet einen schönen Einblick in den diskreten Charme der Dörfer des Pays de Sierck.

Italiano :

Tra boschi, prati e frutteti, questo anello bucolico invita a scoprire una campagna incontaminata. Seguendo i sentieri ondulati, potrete godere di splendide viste sui villaggi circostanti e sui campanili delle chiese. Il percorso segue l’antica strada romana Lione-Trêves, un tempo importante via strategica, oggi nascosta sotto siepi selvagge dove si sente il canto degli uccelli. Questa passeggiata dolce e tranquilla mescola natura, storia e paesaggi rurali, offrendo un ottimo spaccato del fascino discreto dei villaggi del Pays de Sierck.

Español :

Entre bosques, prados y huertos, este bucólico bucle le invita a descubrir paisajes vírgenes. A lo largo de los senderos ondulados, disfrutará de hermosas vistas de los pueblos de los alrededores y de las torres de las iglesias. La ruta sigue la antigua calzada romana Lyon-Trêves, antaño una importante vía estratégica, hoy oculta bajo setos salvajes donde se escucha el canto de los pájaros. Este paseo tranquilo y apacible mezcla naturaleza, historia y paisajes rurales, y permite descubrir el discreto encanto de los pueblos del Pays de Sierck.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-02 par Système d’information touristique Lorrain