Boucle du Lion d’Angers, entre rives et villages de charme Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Boucle du Lion d’Angers, entre rives et villages de charme 49220 Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 31000.0 Tarif :

Partez pour une escapade de 31 km à cheval entre nature préservée, villages de charme et douceur angevine.

+33 2 41 92 86 83

English :

Take off on a 31 km horseback ride through unspoilt countryside, charming villages and the gentleness of Anjou.

Deutsch :

Machen Sie sich auf zu einem 31 km langen Ausritt zwischen unberührter Natur, charmanten Dörfern und dem sanften Charme des Anjou.

Italiano :

Partite per una fuga a cavallo di 31 km attraverso una campagna incontaminata, villaggi incantevoli e la dolcezza della regione dell’Anjou.

Español :

Emprenda una escapada de 31 km a caballo a través de paisajes vírgenes, pueblos con encanto y la dulzura de la región de Anjou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-14 par Anjou tourime