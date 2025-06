Boucle piétonne du plateau nordique Les Déserts Savoie

Boucle piétonne du plateau nordique Les Déserts Savoie 1 juillet 2025

Boucle piétonne du plateau nordique

Boucle piétonne du plateau nordique Route du Revard 73230 Les Déserts Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Partez à la découverte du plateau nordique, ses grandes forêts et ses prairies, grâce à cette jolie boucle. Un peu vallonnée mais jamais très raide, elle est l’occasion d’une agréable balade sous les épicéas.

+33 4 79 25 80 49

English :

Discover the Nordic plateau, its vast forests and meadows, with this lovely loop. A little hilly but never too steep, it’s a pleasant walk under the spruce trees.

Deutsch :

Entdecken Sie auf diesem schönen Rundweg das nordische Hochland mit seinen großen Wäldern und Wiesen. Sie ist etwas hügelig, aber nie sehr steil und bietet Gelegenheit für einen angenehmen Spaziergang unter Fichten.

Italiano :

Scoprite l’altopiano nordico, le sue vaste foreste e i suoi prati, con questo grazioso anello. Un po’ collinoso ma mai molto ripido, è una piacevole passeggiata sotto gli abeti rossi.

Español :

Descubre la meseta nórdica, sus extensos bosques y prados, con este bonito bucle. Un poco accidentado pero nunca muy empinado, es un agradable paseo bajo los abetos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-13 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme