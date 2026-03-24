Boucles de la Mayenne 2026 | Etape 2 Aron > Pré-en-Pail-Saint-Samson

1 Rue de la Corniche de Pail Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La 51me édition des Boucles de la Mayenne Crédit Mutuel se déroulera du 28 au 31 mai 2026 sur les routes mayennaises. L’épreuve cycliste débutera par un prologue puis 3 étapes en ligne pour parcourir environ 540 kilomètres.

Les Mayennais pourront comme chaque année profiter de cet évènement sportif mythique du Département depuis le bord des routes et dans les villages départs et arrivées.

Le prologue, temps fort de lancement

Après le succès du prologue à Espace Mayenne Laval ces trois dernières années, les Boucles y seront de retour le jeudi 28 mai 2026 pour lancer sa 51ème édition avec un prologue de 5,4 km. Le village des Boucles viendra animer les lieux dès 15h, créant ainsi une fête populaire et chaleureuse autour de cet évènement sportif. Les spectateurs pourront se restaurer, se balader entre les bus des équipes, découvrir divers acteurs locaux et assister à l’épreuve en fin de journée.

Etape 3 Aron > Pré-en-Pail-Saint-Samson 215 km

Dénivelé positif + 3504 m .

1 Rue de la Corniche de Pail Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire

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English :

The 51st edition of the Boucles de la Mayenne ? Crédit Mutuel will take place from May 28 to 31, 2026 on the roads of Mayenne. The cycling event will start with a prologue, followed by 3 road stages covering some 540 kilometers.

L’événement Boucles de la Mayenne 2026 | Etape 2 Aron > Pré-en-Pail-Saint-Samson Pré-en-Pail-Saint-Samson a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs