Aron

BOUCLES DE LA MAYENNE, ETAPE #2

départ d’Aron Aron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:40:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

2e étape des Boucles de la Mayenne au départ d’Aron.

2e étape des Boucles de la Mayenne Aron Pré en Pail St Samson. Etape de 215 km.

La deuxième étape des Boucles de la Mayenne s’annonce comme la plus exigeante de cette 51e édition. Au programme: 215 km et 3500 m de dénivelé positif. Ce parcours spectaculaire s’élancera d’Aron, village d’environ 1800 habitants, pour conduire les coureurs jusqu’à Pré-en-Pail -Saint-Samson.

Départ de l’étape rue de la Libération D35 à 11h40 (caravane à 10h20) .

départ d’Aron Aron 53440 Mayenne Pays de la Loire

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English :

2nd stage of the Boucles de la Mayenne from Aron.

L’événement BOUCLES DE LA MAYENNE, ETAPE #2 Aron a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne