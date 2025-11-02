Boucles Lantonnaises, des courses pour tous! Lanton
Boucles Lantonnaises, des courses pour tous! Lanton dimanche 2 novembre 2025.
Boucles Lantonnaises, des courses pour tous!
Complexe sportif de Cassy Lanton Gironde
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02
C’est reparti !! Votre course nature Les Boucles Lantonnaises organisée par l’Association running Lanton, revient sur le bassin le dimanche 2 Novembre 2025 !!
Au programme
– course nature 12.5 km et 6 km
– parcours marche 11 km
– course enfant 1 km
– course relais (5.5 + 7 km)
– challenge entreprise + nouveau challenge à découvrir
Cette année, Les Boucles Lantonnaises, s’associent donc à l’institut BERGONIE qui contribue au progrès médical et au rayonnement international de la recherche.
1€/dossard sera reversé à l’institut Bergonié, à l’issue de la manifestation.
Course enfant ouverte pour les enfants nés avant le 09/11/2018 et jusqu’en 2014.
Toutes les infos sur Les Boucles Lantonnaises / Inscriptions ouvertes sur https://protiming.fr/Runnings/detail/7798-Boucles-Lantonnaises .
Complexe sportif de Cassy Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine
