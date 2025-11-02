Boucles Lantonnaises, des courses pour tous! Lanton

Complexe sportif de Cassy Lanton Gironde

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

2025-11-02

C’est reparti !! Votre course nature Les Boucles Lantonnaises organisée par l’Association running Lanton, revient sur le bassin le dimanche 2 Novembre 2025 !!

Au programme

– course nature 12.5 km et 6 km

– parcours marche 11 km

– course enfant 1 km

– course relais (5.5 + 7 km)

– challenge entreprise + nouveau challenge à découvrir

Cette année, Les Boucles Lantonnaises, s’associent donc à l’institut BERGONIE qui contribue au progrès médical et au rayonnement international de la recherche.

1€/dossard sera reversé à l’institut Bergonié, à l’issue de la manifestation.

Course enfant ouverte pour les enfants nés avant le 09/11/2018 et jusqu’en 2014.

Toutes les infos sur Les Boucles Lantonnaises / Inscriptions ouvertes sur https://protiming.fr/Runnings/detail/7798-Boucles-Lantonnaises .

Complexe sportif de Cassy Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine

