Boucles Nature de Clessy rue du Verger Clessy

Boucles Nature de Clessy

rue du Verger Salle des fêtes Clessy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Sur 5, 11 ou 15 km, les randonneurs parcourent un domaine essentiellement boisé. C’est l’une des particularités de la commune de Clessy 50 % de sa surface est couverte de forêts ! Découvrez l’insolite rue creuse et, au fil du parcours, les étangs alimentés par de multiples ruisseaux. Clessy, c’est aussi un château fort dont subsistent les ruines, et notamment un porche en bon état de conservation.

Des points de ravitaillement jalonneront la randonnée. Au retour à la salle des fêtes, un repas complet (saucisson au vin pommes de terre fromage dessert) est possible, sur réservation. .

rue du Verger Salle des fêtes Clessy 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 81 47 12 chewki.mahrez@gmail.com

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English : Boucles Nature de Clessy

L’événement Boucles Nature de Clessy Clessy a été mis à jour le 2026-03-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)